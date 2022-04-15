***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Özel Sektör Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu SatışınTamamlanamamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 765.075.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş İstanbul Takas ve Saklama Bankasıİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.04.2023Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 25.4301Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25.50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25.5082Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBTF42310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 14.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023 25,4301Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FITCH Rating (TR) AA 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerÖzel Sektör Finansman Bonosu İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021050BIST