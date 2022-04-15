***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2022 12:17
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Özel Sektör Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu SatışınTamamlanamaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 765.075.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş İstanbul Takas ve Saklama Bankası
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 25.4301
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25.50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25.5082
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBTF42310
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 14.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023 25,4301
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.04.2023 13.04.2023 14.04.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH Rating (TR) AA 25.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Özel Sektör Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021050
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