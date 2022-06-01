Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.06.2022 11:34
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Özel Sektör Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 765.075.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş İstanbul Takas ve Saklama Bankası
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5.3014
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22.50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24.5130
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBTF82217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 31.05.0202
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 5,3014
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH Rating AA 28.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Özel Sektör Finansman Bonosu satışının tamamlanması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033816


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:072.589
Değişim :  0,78% |  20,10
Açılış :  2.579  
Önceki Kapanış :  2.569  
En Yüksek
2.591 En Düşük
2.565
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 6,30 19.944.777 % 9,95  
DOKTA 24,34 2.979.782 % 9,95  
PENTA 540,60 74.592.254 % 8,86  
MAGEN 11,43 86.054.701 % 8,86  
ULUUN 16,95 236.503.522 % 8,31  
daha fazla
14:07 Alış Satış %  
Dolar 16,4656 16,4733 % 0,49  
Euro 17,6511 17,7154 % 1,25  
Sterlin 20,5969 20,7002 % 0,94  
Frank 17,0900 17,1929 % 0,83  
Riyal 4,3765 4,3984 % 0,43  
daha fazla
14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 9,72  
Altın Gr. 983 983 9,67  
Cumhuriyet 6.531 6.630 41,00  
Tam 6.501 6.665 44,31  
Yarım 3.142 3.224 21,43  
Çeyrek 1.576 1.612 10,72  
Gümüş.Ons 22,10 22,13 0,28  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 0,21  
B. Petrol 113 113 -2,98  
Seans Raporu 14:07
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru