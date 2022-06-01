***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.06.2022 11:34
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Özel Sektör Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 765.075.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş İstanbul Takas ve Saklama Bankası
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5.3014
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22.50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24.5130
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBTF82217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 31.05.0202
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 5,3014
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH Rating AA 28.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Özel Sektör Finansman Bonosu satışının tamamlanması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033816
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