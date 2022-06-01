***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Özel Sektör Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 765.075.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş İstanbul Takas ve Saklama Bankasıİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.08.2022Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5.3014Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22.50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24.5130Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBTF82217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 31.05.0202Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 5,3014Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FİTCH Rating AA 28.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerÖzel Sektör Finansman Bonosu satışının tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033816BIST