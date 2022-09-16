***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.09.2022 14:22
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Özel Sektör Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 680.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 11.08.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,2603
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,595
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBTF32311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 15.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupi Gerçekleştirildi mi?
1 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 12,2603
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi G AA 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Özel Sektör Finansman Bonosu satışı tamamlanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063548
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