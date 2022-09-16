***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Özel Sektör Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 680.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 11.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.03.2023Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 12,2603Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,595Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBTF32311Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 16.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupi Gerçekleştirildi mi?1 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023 12,2603Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi G AA 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerÖzel Sektör Finansman Bonosu satışı tamamlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063548BIST