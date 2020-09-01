***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2020 11:33
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CLEMENT REBERIOUX Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli B Bağımsız Üye
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. A Bağımsız Üye
STEPHANE JEAN HENRİ HALYS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye
VINCENT METZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. ? Genel Müdür Yardımıcısı ?PF INSIDE? Bölgesi (Gelişmekte Olan Piyasalar) B Bağımsız Üye Değil
GAMZE HALİDE BERBEROĞLU Kadın
11:281.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:287,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:288,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0577
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:28471,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,56
|Açılış
|: 471,40
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DOGUB
|4,73
|33.012.362
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.280.404
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.108.737
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.661.377
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|RALYH
|6,25
|5.823.144
|% -6,44
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ICBCT
|7,99
|220.420.644
|% 2,57
|
|GARAN
|6,79
|181.192.786
|% 0,44
|
|SISE
|6,06
|158.735.103
|% 0,33
|
|FENER
|26,80
|156.153.420
|% 4,52
|
|KRDMD
|3,01
|152.971.483
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,74
|138.307.437
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,01
|152.971.483
|% -1,31
|
|PETKM
|3,91
|149.798.270
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|37.736.762
|% 0,92
|
|ZOREN
|2,65
|91.160.261
|% -1,85
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3694
|7,3742
|% 0,38
|
|Euro
|8,8202
|8,8282
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,8751
|9,9247
|% 0,86
|
|Frank
|8,1498
|8,1989
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9601
|1,9700
|% 0,36
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,26
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,84
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|