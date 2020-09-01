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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2020 11:33
GÜNCEL HABERLER



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CLEMENT REBERIOUX Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli B Bağımsız Üye
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. A Bağımsız Üye
STEPHANE JEAN HENRİ HALYS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye
VINCENT METZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. ? Genel Müdür Yardımıcısı ?PF INSIDE? Bölgesi (Gelişmekte Olan Piyasalar) B Bağımsız Üye Değil
GAMZE HALİDE BERBEROĞLU Kadın



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 33.012.362 % 10,00  
INTEM 21,78 6.280.404 % 10,00  
PKENT 1.028,50 2.108.737 % 10,00  
FRIGO 38,96 475.039 % 9,99  
SEKUR 8,71 6.661.377 % 9,97  
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11:24 Alış Satış %  
Dolar 7,3694 7,3742 % 0,38  
Euro 8,8202 8,8282 % 0,64  
Sterlin 9,8751 9,9247 % 0,86  
Frank 8,1498 8,1989 % 0,65  
Riyal 1,9601 1,9700 % 0,36  
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11:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 21,26  
Altın Gr. 471 472 6,71  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,79 28,84 0,68  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,17  
B. Petrol 45,84 45,84 0,56  
Seans Raporu 11:24
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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