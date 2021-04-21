***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.04.2021 12:38
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Sarıdal Genel Müdür Yardımcısı 01.09.2020 +90 532 257 6076 mehmet.saridal@tebcetelem.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929975
BIST
12:221.350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -15,67
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:228,1962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0890
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1969
En Düşük
8,0986
12:229,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0899
|Açılış
|: 9,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8588
En Düşük
9,7531
12:22467,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,29
|Açılış
|: 467,12
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:22
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.427.129
|% 9,52
|
|FENER
|34,90
|74.625.907
|% 9,06
|
|JANTS
|766,00
|45.735.271
|% 7,96
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.624.951
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|80.742.803
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|8.487.674
|% -9,78
|
|BNTAS
|5,01
|34.811.864
|% -9,57
|
|ODAS
|2,47
|176.813.410
|% -9,19
|
|PETKM
|6,44
|671.614.759
|% -1,98
|
|GARAN
|6,99
|475.418.395
|% -1,41
|
|EREGL
|18,23
|452.829.422
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|324.282.478
|% -0,69
|
|THYAO
|11,19
|227.712.456
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,07
|221.826.823
|% -2,36
|
|PETKM
|6,44
|671.614.759
|% -1,98
|
|ODAS
|2,47
|176.813.410
|% -9,19
|
|GARAN
|6,99
|475.418.395
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,83
|117.962.892
|% -0,54
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1917
|8,1962
|% 1,10
|
|Euro
|9,8474
|9,8588
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,3455
|11,4024
|% 0,67
|
|Frank
|8,8714
|8,9248
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1716
|2,1825
|% 0,74
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.152
|30,63
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|14,82
|
|Çeyrek
|745
|762
|7,41
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|65,88
|65,88
|-0,69
|