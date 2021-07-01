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***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2021 16:54



***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 10325200 TRY 14,42 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 61300800 TRY 85,58 İMTİYAZSIZ İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para 0325200 TRY 14,42
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. 61300800 TRY 85,58
TOPLAM




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945475


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BIST En Aktif Hisseler17:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VERTU 23,10 51.596.058 % 10,00  
PEKGY 1,10 76.241.176 % 10,00  
SAYAS 26,40 18.731.490 % 10,00  
PKENT 2.844,40 5.241.006 % 10,00  
BERA 13,21 230.851.685 % 9,99  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 8,6645 8,6657 % -0,38  
Euro 10,2958 10,3014 % -0,25  
Sterlin 11,9159 11,9757 % -0,68  
Frank 9,3321 9,3883 % -0,35  
Riyal 2,3048 2,3164 % -0,33  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 6,47  
Altın Gr. 496 496 1,14  
Cumhuriyet 3.291 3.341 36,00  
Tam 3.273 3.357 35,95  
Yarım 1.582 1.624 17,39  
Çeyrek 793 812 8,70  
Gümüş.Ons 26,07 26,10 -0,05  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 -0,00  
B. Petrol 76,43 76,43 1,82  
Seans Raporu 17:22
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