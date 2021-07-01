***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2021 16:54
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 10325200 TRY 14,42 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 61300800 TRY 85,58 İMTİYAZSIZ İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para 0325200 TRY 14,42
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. 61300800 TRY 85,58
TOPLAM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945475
BIST
17:221.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:228,6657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0333
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:2210,3014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0255
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:22495,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 495,27
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:22
|VERTU
|23,10
|51.596.058
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.241.176
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.731.490
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.851.685
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.211.050
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.082.330
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|THYAO
|13,62
|1.080.088.324
|% 1,87
|
|GARAN
|8,39
|854.304.621
|% 1,08
|
|SASA
|27,48
|417.920.918
|% 1,10
|
|KOZAL
|117,50
|355.766.189
|% 0,34
|
|ERBOS
|132,60
|329.877.409
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,89
|251.621.590
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|267.660.829
|% 0,93
|
|GARAN
|8,39
|854.304.621
|% 1,08
|
|THYAO
|13,62
|1.080.088.324
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|76.241.176
|% 10,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6645
|8,6657
|% -0,38
|
|Euro
|10,2958
|10,3014
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9159
|11,9757
|% -0,68
|
|Frank
|9,3321
|9,3883
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3048
|2,3164
|% -0,33
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,47
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|36,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|35,95
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|17,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|1,82
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:33RALYH
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 218, 985 adet işlem
-
17:32TAVHL
Yüzde 5.73 oranında artışla 25.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 307, 596 adet işlem
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 45 artarak (% 0.70 ) 1, 208
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, INVEO, GEDIK, KGYO, BERA, PEKGY, VERTU, DARDL, SAYAS, PKENT
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, EUKYO, KUTPO