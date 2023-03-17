***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 71626000 TRY 100 İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTOLGA GÜRDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli AKTİF PASİF STRATEJİLERİ İCRA DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız ÜyeAYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Bağımsız ÜyeGÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız ÜyeVINCENT METZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. ? Genel Müdür Yardımıcısı ?PF INSIDE? Bölgesi (Gelişmekte Olan Piyasalar) Bağımsız Üye DeğilGAMZE HALİDE BERBEROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.09.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcılığı Evet Bağımsız ÜyeDiğer HususlarAçıklama Şirketimizin 13.03.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Yönetim Kurulu Üyelerimizden Stéphane HALYS'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi uyarınca, Gökhan MENDİ'nin ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerimizden Clément Jérémie Pierre REBERIOUX'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi uyarınca, Tolga GÜRDEM'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasınakarar verilmiş, söz konusu karar 16.03.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 16.03.2023 tarihli ve 10791 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125862BIST