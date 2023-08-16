***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2023 11:57
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TOLGA GÜRDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli AKTİF PASİF STRATEJİLERİ İCRA DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye Değil
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Bağımsız Üye Değil
GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
VINCENT METZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. ? Genel Müdür Yardımıcısı ?PF INSIDE? Bölgesi (Gelişmekte Olan Piyasalar) Bağımsız Üye Değil
GAMZE HALİDE BERBEROĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.09.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcılığı Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185950
BIST
'
13:307.678
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -12,93
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:3027,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0072
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:3029,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0627
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:301.658,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.658,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:28
|COSMO
|146,30
|28.508.748
|% 10,00
|
|AYEN
|41,62
|109.136.814
|% 9,99
|
|ARZUM
|36,34
|25.412.925
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|BURCE
|145,40
|107.966.272
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|315.486.161
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.635.534
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|94.125.168
|% -9,94
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|TUPRS
|119,10
|4.529.944.439
|% 4,11
|
|ASTOR
|135,40
|3.968.383.653
|% -2,87
|
|THYAO
|257,20
|3.797.945.044
|% -0,96
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|GESAN
|94,85
|3.172.898.825
|% -8,18
|
|ZOREN
|5,19
|1.794.528.750
|% 4,22
|
|ADESE
|2,02
|573.643.900
|% -9,01
|
|YKBNK
|16,46
|2.924.468.888
|% -0,18
|
|EKGYO
|8,71
|1.337.139.155
|% 2,11
|
|KRDMD
|26,60
|3.215.680.605
|% 4,89
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0579
|27,0633
|% 0,02
|
|Euro
|29,5533
|29,5687
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,3983
|34,5708
|% 0,47
|
|Frank
|30,6818
|30,8667
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1934
|7,2294
|% 0,10
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,76
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|5,28
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.096
|11.164
|-20,00
|
|Yarım
|5.565
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,14
|