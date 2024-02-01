***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.02.2024 18:02
***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TOLGA GÜRDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli AKTİF PASİF STRATEJİLERİ İCRA DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye Değil
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Bağımsız Üye Değil
GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
VINCENT METZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. ? Genel Müdür Yardımıcısı ?PF INSIDE? Bölgesi (Gelişmekte Olan Piyasalar) Bağımsız Üye Değil
RIZA ATEŞ ŞAKRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.02.2024 İcrada Görevli Kıdemli Danışman Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIZA ATEŞ ŞAKRAK Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Kıdemli Danışman
ZEYNEP PAK Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246184
BIST