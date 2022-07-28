***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 0 0 16.101 0 -887 0 -887 0 0 0 0 96.296 943 29.073 0 191.526TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye50.000 0 0 16.101 0 -887 0 -887 0 0 0 0 96.296 943 29.073 0 191.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.423 0 22.423Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.073 0 -29.073 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.453 0 -1.453 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.620 0 -27.620 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 0 0 16.101 0 -887 0 -887 0 0 0 0 125.369 943 22.423 0 213.949Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000 0 0 16.101 0 -2.329 0 -2.329 0 0 0 0 125.369 943 56.528 0 246.612TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye50.000 0 0 16.101 0 -2.329 0 -2.329 0 0 0 0 125.369 943 56.528 0 246.612Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 145 0 145 0 0 0 0 0 0 69.887 0 70.032Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.528 0 -59.528 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547 0 -2.547 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.981 0 -53.981 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 0 0 16.101 0 -2.184 0 -2.184 0 0 0 0 181.897 943 69.887 0 316.644Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ25 382.608 175.978 222.914 95.933FAKTORİNG GELİRLERİ382.608 175.978 222.914 95.933Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler336.367 154.669 197.225 84.310İskontolu285.009 121.452 170.250 66.015Diğer51.358 33.217 26.975 18.295Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar46.241 21.309 25.689 11.623İskontolu25.631 12.443 15.059 6.801Diğer20.610 8.866 10.630 4.822FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)28 -251.867 -125.920 -148.489 -69.017Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-218.530 -118.494 -123.869 -64.306Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-813 -260 -404 -122İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-14.989 0 -14.152 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-17.535 -7.166 -10.064 -4.589BRÜT KAR (ZARAR)130.741 50.058 74.425 26.916ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)26 -41.803 -24.444 -23.836 -12.420Personel Giderleri-24.820 -14.688 -14.147 -8.436Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-854 -440 -427 -220Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-16.129 -9.316 -9.262 -3.764Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)88.938 25.614 50.589 14.496DİĞER FAALİYET GELİRLERİ27 17.118 6.365 10.750 3.065Bankalardan Alınan Faizler1.471 477 629 263Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri148 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı3.820 1.379 2.311 564Diğer11.679 4.509 7.810 2.238KARŞILIK GİDERLERİ29 -11.273 -4.884 -7.203 -1.281Özel Karşılıklar-10.247 -4.584 -6.915 -981Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-1.026 -300 -288 -300DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -1.873 -1.038 -802 -497Kambiyo İşlemleri Zararı-1.873 -1.018 -802 -477Diğer0 -20 0 -20NET FAALİYET KARI (ZARARI)92.910 26.057 53.334 15.783BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)92.910 26.057 53.334 15.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)31 -23.023 -3.634 -13.902 -1.488Cari Vergi Karşılığı-25.968 -12.572 -15.175 -9.341Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.945 8.938 1.273 7.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)69.887 22.423 39.432 14.295DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI69.887 22.423 39.432 14.295Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları69.887 22.423 39.432 14.295Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı19.302 -480Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri346.513 158.531Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-272.530 -145.379Alınan Temettüler27 148 0Alınan Ücret ve Komisyonlar28.706 15.701Elde Edilen Diğer Kazançlar11.679 4.509Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 2.330 1.089Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-38.803 -21.157Ödenen Vergiler-10.874 -6.809Diğer-47.867 -6.965Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-318.609 -24.342Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-1.832.426 -484.377Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.797 -12.081Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-10.194 3.983Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)227 10Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.499.794 452.752Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)34.787 15.371Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-299.307 -24.822YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-526 -568Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-1.136 -768Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.661 -1.336FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit536.286 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-169.830 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.760 -1.590Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit364.696 -1.590Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)63.728 -27.748Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 108.082 98.725Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 171.810 70.977Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)69.887 22.423 39.432 14.295DİĞER KAPSAMLI GELİRLER145 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar145 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler145 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.032 22.423 39.432 14.295Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 144 171.666 171.810 51.830 56.252 108.082GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 9.651 0 9.651 9.651 0 9.651TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 3.119.352 3.315.071 6.434.423 2.119.707 2.490.965 4.610.672Faktoring Alacakları3.113.793 3.315.071 6.428.864 2.117.909 2.490.965 4.608.874İskontolu Faktoring Alacakları (Net)2.851.086 32.744 2.883.830 1.690.365 66.083 1.756.448Diğer Faktoring Alacakları262.707 3.282.327 3.545.034 427.544 2.424.882 2.852.426Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0Özkaynaklardan0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Takipteki Alacaklar36.049 4.132 40.181 24.371 3.680 28.051Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-30.490 -4.132 -34.622 -22.573 -3.680 -26.253ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.517 0 6.517 6.371 0 6.371MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.021 0 4.021 3.562 0 3.562YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI15 0 0 0 5.514 0 5.514ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 8.119 0 8.119 5.029 0 5.029DİĞER AKTİFLER9 30.961 100 31.061 17.787 53 17.840ARA TOPLAM3.178.765 3.486.837 6.665.602 2.219.451 2.547.270 4.766.721SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.178.765 3.486.837 6.665.602 2.219.451 2.547.270 4.766.721YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 2.446.046 3.459.207 5.905.253 1.947.619 2.510.270 4.457.889FAKTORİNG BORÇLARI14 1.921 9.162 11.083 1.809 19.468 21.277TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 5.476 0 5.476 5.449 0 5.449İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 366.456 0 366.456 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR27.622 0 27.622 19.313 0 19.313Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı17 15.581 0 15.581 12.970 0 12.970Genel Karşılıklar16 2.062 0 2.062 2.062 0 2.062Diğer Karşılıklar16 9.979 0 9.979 4.281 0 4.281CARİ VERGİ BORCU15 21.680 0 21.680 3.469 0 3.469ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER12 3.680 7.708 11.388 2.284 10.428 12.712ARA TOPLAM2.872.881 3.476.077 6.348.958 1.979.943 2.540.166 4.520.109SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR316.644 0 316.644 246.612 0 246.612Ödenmiş Sermaye19 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri16.101 0 16.101 16.101 0 16.101Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri16.101 0 16.101 16.101 0 16.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.184 0 -2.184 -2.329 0 -2.329Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri20 181.897 0 181.897 125.369 0 125.369Yasal Yedekler17.914 0 17.914 15.367 0 15.367Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler147.523 0 147.523 93.542 0 93.542Diğer Kar Yedekleri16.460 0 16.460 16.460 0 16.460Kar veya Zarar70.830 0 70.830 57.471 0 57.471Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21 943 0 943 943 0 943Dönem Net Kâr veya Zararı69.887 0 69.887 56.528 0 56.528Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.189.525 3.476.077 6.665.602 2.226.555 2.540.166 4.766.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ23.047 941.525 964.572 4.418 537.331 541.749RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ361.849 122.003 483.852 185.463 49.820 235.283TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR23 20.922.621 32.204.703 53.127.324 15.234.638 23.222.695 38.457.333VERİLEN TEMİNATLAR23 551.892 0 551.892 264.008 0 264.008TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER3.027.578 27.548 3.055.126 1.801.848 60.778 1.862.626NAZIM HESAPLAR TOPLAMI24.886.987 33.295.779 58.182.766 17.490.375 23.870.624 41.360.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048785BIST