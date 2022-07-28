***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
28.07.2022 18:34
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 16.101 0 -887 0 -887 0 0 0 0 96.296 943 29.073 0 191.526
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
50.000 0 0 16.101 0 -887 0 -887 0 0 0 0 96.296 943 29.073 0 191.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.423 0 22.423
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.073 0 -29.073 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.453 0 -1.453 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.620 0 -27.620 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 0 16.101 0 -887 0 -887 0 0 0 0 125.369 943 22.423 0 213.949
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 16.101 0 -2.329 0 -2.329 0 0 0 0 125.369 943 56.528 0 246.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
50.000 0 0 16.101 0 -2.329 0 -2.329 0 0 0 0 125.369 943 56.528 0 246.612
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 145 0 145 0 0 0 0 0 0 69.887 0 70.032
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.528 0 -59.528 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547 0 -2.547 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.981 0 -53.981 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 0 16.101 0 -2.184 0 -2.184 0 0 0 0 181.897 943 69.887 0 316.644
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25 382.608 175.978 222.914 95.933
FAKTORİNG GELİRLERİ
382.608 175.978 222.914 95.933
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
336.367 154.669 197.225 84.310
İskontolu
285.009 121.452 170.250 66.015
Diğer
51.358 33.217 26.975 18.295
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
46.241 21.309 25.689 11.623
İskontolu
25.631 12.443 15.059 6.801
Diğer
20.610 8.866 10.630 4.822
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
28 -251.867 -125.920 -148.489 -69.017
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-218.530 -118.494 -123.869 -64.306
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-813 -260 -404 -122
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-14.989 0 -14.152 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-17.535 -7.166 -10.064 -4.589
BRÜT KAR (ZARAR)
130.741 50.058 74.425 26.916
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 -41.803 -24.444 -23.836 -12.420
Personel Giderleri
-24.820 -14.688 -14.147 -8.436
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-854 -440 -427 -220
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-16.129 -9.316 -9.262 -3.764
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
88.938 25.614 50.589 14.496
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
27 17.118 6.365 10.750 3.065
Bankalardan Alınan Faizler
1.471 477 629 263
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
148 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
3.820 1.379 2.311 564
Diğer
11.679 4.509 7.810 2.238
KARŞILIK GİDERLERİ
29 -11.273 -4.884 -7.203 -1.281
Özel Karşılıklar
-10.247 -4.584 -6.915 -981
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-1.026 -300 -288 -300
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -1.873 -1.038 -802 -497
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.873 -1.018 -802 -477
Diğer
0 -20 0 -20
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
92.910 26.057 53.334 15.783
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.910 26.057 53.334 15.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
31 -23.023 -3.634 -13.902 -1.488
Cari Vergi Karşılığı
-25.968 -12.572 -15.175 -9.341
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.945 8.938 1.273 7.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
69.887 22.423 39.432 14.295
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
69.887 22.423 39.432 14.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
69.887 22.423 39.432 14.295
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
19.302 -480
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
346.513 158.531
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-272.530 -145.379
Alınan Temettüler
27 148 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28.706 15.701
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.679 4.509
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 2.330 1.089
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.803 -21.157
Ödenen Vergiler
-10.874 -6.809
Diğer
-47.867 -6.965
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-318.609 -24.342
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.832.426 -484.377
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.797 -12.081
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-10.194 3.983
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
227 10
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.499.794 452.752
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
34.787 15.371
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-299.307 -24.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-526 -568
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.136 -768
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.661 -1.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
536.286 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-169.830 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.760 -1.590
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
364.696 -1.590
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
63.728 -27.748
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 108.082 98.725
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 171.810 70.977
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.887 22.423 39.432 14.295
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
145 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
145 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
145 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.032 22.423 39.432 14.295
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 144 171.666 171.810 51.830 56.252 108.082
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 9.651 0 9.651 9.651 0 9.651
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 3.119.352 3.315.071 6.434.423 2.119.707 2.490.965 4.610.672
Faktoring Alacakları
3.113.793 3.315.071 6.428.864 2.117.909 2.490.965 4.608.874
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
2.851.086 32.744 2.883.830 1.690.365 66.083 1.756.448
Diğer Faktoring Alacakları
262.707 3.282.327 3.545.034 427.544 2.424.882 2.852.426
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0
Özkaynaklardan
0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
36.049 4.132 40.181 24.371 3.680 28.051
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-30.490 -4.132 -34.622 -22.573 -3.680 -26.253
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.517 0 6.517 6.371 0 6.371
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.021 0 4.021 3.562 0 3.562
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0 5.514 0 5.514
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 8.119 0 8.119 5.029 0 5.029
DİĞER AKTİFLER
9 30.961 100 31.061 17.787 53 17.840
ARA TOPLAM
3.178.765 3.486.837 6.665.602 2.219.451 2.547.270 4.766.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.178.765 3.486.837 6.665.602 2.219.451 2.547.270 4.766.721
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 2.446.046 3.459.207 5.905.253 1.947.619 2.510.270 4.457.889
FAKTORİNG BORÇLARI
14 1.921 9.162 11.083 1.809 19.468 21.277
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 5.476 0 5.476 5.449 0 5.449
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 366.456 0 366.456 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
27.622 0 27.622 19.313 0 19.313
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
17 15.581 0 15.581 12.970 0 12.970
Genel Karşılıklar
16 2.062 0 2.062 2.062 0 2.062
Diğer Karşılıklar
16 9.979 0 9.979 4.281 0 4.281
CARİ VERGİ BORCU
15 21.680 0 21.680 3.469 0 3.469
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 3.680 7.708 11.388 2.284 10.428 12.712
ARA TOPLAM
2.872.881 3.476.077 6.348.958 1.979.943 2.540.166 4.520.109
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
316.644 0 316.644 246.612 0 246.612
Ödenmiş Sermaye
19 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
16.101 0 16.101 16.101 0 16.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
16.101 0 16.101 16.101 0 16.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.184 0 -2.184 -2.329 0 -2.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
20 181.897 0 181.897 125.369 0 125.369
Yasal Yedekler
17.914 0 17.914 15.367 0 15.367
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
147.523 0 147.523 93.542 0 93.542
Diğer Kar Yedekleri
16.460 0 16.460 16.460 0 16.460
Kar veya Zarar
70.830 0 70.830 57.471 0 57.471
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21 943 0 943 943 0 943
Dönem Net Kâr veya Zararı
69.887 0 69.887 56.528 0 56.528
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.189.525 3.476.077 6.665.602 2.226.555 2.540.166 4.766.721
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
23.047 941.525 964.572 4.418 537.331 541.749
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
361.849 122.003 483.852 185.463 49.820 235.283
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 20.922.621 32.204.703 53.127.324 15.234.638 23.222.695 38.457.333
VERİLEN TEMİNATLAR
23 551.892 0 551.892 264.008 0 264.008
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
3.027.578 27.548 3.055.126 1.801.848 60.778 1.862.626
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
24.886.987 33.295.779 58.182.766 17.490.375 23.870.624 41.360.999
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048785
BIST