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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

28.02.2022 18:19
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
28/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
31/03/2022
Saati
11:30
Adresi
TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbul
Gündem
TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, 5. 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazı, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 8. Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, 11. 2022 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

TEB Faktoring A.Ş. Olağan Genel Kurulu 31.03.2022 tarihinde gerçekleşecek olup 28.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı gündemi belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005256


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Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,13  
B. Petrol 97,91 97,91 3,79  
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