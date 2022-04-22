***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/02/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih31/03/2022Saati11:30AdresiTEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbulGündem28/02/2022 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular31/03/2022 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.Genel Kurul Tescil Tarihi22/04/2022AçıklamalarŞirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Kararı 22 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 22 Nisan 2022tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023176BIST