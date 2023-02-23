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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

23.02.2023 19:45
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/02/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
10/03/2023
Saati
11:30
Adresi
TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N:7A Ümraniye 34768 İstanbul
Gündem
TOPLANTI GÜNDEMİ: 1.Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, 5. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 7.Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 8.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 9.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, 10.2023 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı, 11.Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

TEB Faktoring A.Ş. Olağan Genel Kurulu 10.03.2023 tarihinde gerçekleşecek olup 23.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı gündemi belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116499


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Çeyrek 1.842 1.863 -6,00  
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Gümüş Gr. 12,94 12,96 -0,09  
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