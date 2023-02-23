***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi23/02/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih10/03/2023Saati11:30AdresiTEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N:7A Ümraniye 34768 İstanbulGündemTOPLANTI GÜNDEMİ: 1.Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, 5. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 7.Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 8.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 9.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, 10.2023 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı, 11.Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarTEB Faktoring A.Ş. Olağan Genel Kurulu 10.03.2023 tarihinde gerçekleşecek olup 23.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı gündemi belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116499BIST