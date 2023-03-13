***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi23/02/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih10/03/2023Saati11:30AdresiTEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N:7A Ümraniye 34768 İstanbulGündem23.02.2023 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular10.03.2023 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştırGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOlağan Genel Kurul toplantı tutanağı eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123418BIST