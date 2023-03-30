***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
30.03.2023 16:59
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
23/02/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
10/03/2023
Saati
11:30
Adresi
TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N:7A Ümraniye 34768 İstanbul
Gündem
23.02.2023 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
10.03.2023 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır
Genel Kurul Tescil Tarihi
30/03/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 10 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Kararı 30 Mart 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 30 Mart 2023
tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129797
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0511
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1941
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.220,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 11,42
|Açılış
|: 1.220,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.220,31
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1647
|19,1688
|% 0,25
|
|Euro
|20,9087
|20,9369
|% 0,86
|
|Sterlin
|23,6500
|23,7686
|% 0,65
|
|Frank
|20,8940
|21,0199
|% 0,68
|
|Riyal
|5,0911
|5,1167
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|13,25
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|9,24
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.200
|8.299
|23,00
|
|Yarım
|4.020
|4.061
|11,00
|
|Çeyrek
|2.010
|2.030
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|0,27
|
|B. Petrol
|78,48
|78,48
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
-
17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem