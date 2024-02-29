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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

29.02.2024 18:55
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
29/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
29/03/2024
Saati
11:30
Adresi
İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No 7A Ümraniye 34768 İstanbul
Gündem
"TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, 5. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 7. Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi, geçmiş yıl karları ve geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması, 8. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, 11. 2024 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı,"
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

TEB Faktoring A.Ş. Olağan Genel Kurulu 29.03.2024 tarihinde gerçekleşecek olup 29.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı gündemi belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253126


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