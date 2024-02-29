***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi29/02/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Tarih29/03/2024Saati11:30Adresiİnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No 7A Ümraniye 34768 İstanbulGündem"TOPLANTI GÜNDEMİ: 1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, 5. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 7. Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi, geçmiş yıl karları ve geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması, 8. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması, 10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, 11. 2024 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı,"Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarTEB Faktoring A.Ş. Olağan Genel Kurulu 29.03.2024 tarihinde gerçekleşecek olup 29.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı gündemi belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253126BIST