***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 840,000,000.- TL (sekizyüzkırkmilyon Türk Lirası) halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Konuyla ilgili Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ile Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210960BIST