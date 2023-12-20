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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

20.12.2023 15:26
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasa Kurulu 14/12/2023 ve 78/1687 sayılı kararı ile şirketimize 840.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227372


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 23,76 56.580.137 % 10,00  
TETMT 3.355,00 15.212.318 % 10,00  
SAMAT 49,50 32.277.969 % 10,00  
DOFER 26,64 98.080.308 % 9,99  
KONKA 49,38 168.878.850 % 9,98  
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16:36 Alış Satış %  
Dolar 29,1314 29,1357 % 0,15  
Euro 31,9416 31,9514 % -0,03  
Sterlin 36,7610 36,9454 % -0,40  
Frank 33,6033 33,8058 % -0,19  
Riyal 7,7404 7,7793 % 0,11  
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16:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,06 24,09 % 0,66  
Platin 961,16 963,01 % 0,66  
Paladyum 1.219,63 1.225,10 % 0,66  
Brent Pet. 80,06 80,06 % 0,66  
Altın Ons 2.031,22 2.031,47 % 0,66  
Seans Raporu 16:36
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