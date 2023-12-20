***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu 14/12/2023 ve 78/1687 sayılı kararı ile şirketimize 840.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227372BIST