***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.09.2022 16:15
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 940.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde TL.940.000.000,- (dokuzyüzkırkmilyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, söz konusu Türk Lirası borçlanma aracı ihracına ilişkin ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve hükümlerinin Şirketimiz tarafından kabulü için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine ve ilgili tüm belgelerin Şirketimiz tarafından imzalanmasına ve yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064262
BIST
16:413.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 25,61
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
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3.280
En Düşük
3.150
16:4118,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:4118,2994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0312
|Açılış
|: 18,3400
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|Önceki Kapanış
|: 18,4300
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18,4350
En Düşük
18,2400
16:41977,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,52
|Açılış
|: 977,63
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|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,47
BIST En Aktif Hisseler16:39
|HDFGS
|2,75
|84.002.431
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.776.813
|% 9,99
|
|PINSU
|8,84
|93.623.816
|% 9,95
|
|BIOEN
|12,88
|228.197.869
|% 9,90
|
|ZOREN
|3,60
|495.908.677
|% 9,76
|
|TSKB
|3,97
|15.628.588
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.362.515
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.248.393
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.513.551
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.248.393
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,09
|4.047.336.990
|% 2,53
|
|GARAN
|19,45
|3.904.290.324
|% -0,82
|
|THYAO
|70,25
|3.846.732.465
|% 2,18
|
|HALKB
|8,23
|3.840.970.300
|% -8,04
|
|VAKBN
|8,43
|6.468.248.393
|% -9,94
|
|EKGYO
|3,84
|2.104.086.330
|% -2,54
|
|ISCTR
|8,09
|4.047.336.990
|% 2,53
|
|HALKB
|8,23
|3.840.970.300
|% -8,04
|
|YKBNK
|6,96
|2.965.747.740
|% 3,26
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3006
|18,3233
|% 0,16
|
|Euro
|18,2767
|18,2913
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,7944
|20,8987
|% -0,13
|
|Frank
|18,8693
|18,9830
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8534
|4,8777
|% 0,22
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-12,48
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.744
|2,00
|
|Tam
|6.659
|6.754
|-35,00
|
|Yarım
|3.244
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,23
|
|B. Petrol
|91,07
|91,07
|-0,93
|