***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.09.2022 13:29
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 940.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde TL.940.000.000,- (dokuzyüzkırkmilyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, söz konusu Türk Lirası borçlanma aracı ihracına ilişkin ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve hükümlerinin Şirketimiz tarafından kabulü için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine ve ilgili tüm belgelerin Şirketimiz tarafından imzalanmasına ve yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 940.000.000 TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065878
BIST
13:513.198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,23
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
13:5118,5465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
13:5118,0654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
13:51983,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,43
|Açılış
|: 983,10
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|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler13:51
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,14
|59.782.012
|% 9,50
|
|EKIZ
|13,00
|1.234.954
|% 8,79
|
|KGYO
|18,95
|39.464.442
|% 8,29
|
|ISGYO
|6,65
|13.338.351
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.258.195
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,18
|493.173.127
|% -7,83
|
|KMPUR
|53,55
|169.370.533
|% -7,75
|
|CRDFA
|3,26
|25.952.176
|% -6,32
|
|THYAO
|69,60
|1.684.680.595
|% 0,94
|
|HEKTS
|57,25
|1.396.163.480
|% -3,78
|
|ASELS
|29,62
|1.289.473.891
|% 3,06
|
|SASA
|65,85
|1.035.831.271
|% -2,59
|
|YKBNK
|7,11
|981.270.138
|% 0,71
|
|SKBNK
|1,84
|386.695.508
|% -1,08
|
|EKGYO
|3,92
|718.492.876
|% 1,29
|
|ZOREN
|3,18
|493.173.127
|% -7,83
|
|TSKB
|2,42
|342.219.504
|% 3,42
|
|YKBNK
|7,11
|981.270.138
|% 0,71
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5328
|18,5465
|% 0,15
|
|Euro
|18,0523
|18,0654
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,0325
|20,1330
|% -0,27
|
|Frank
|18,8134
|18,9267
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9180
|4,9427
|% 0,42
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,75
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.614
|6.680
|-101,00
|
|Yarım
|3.218
|3.266
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|0,33
|