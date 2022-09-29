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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.09.2022 13:29
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 940.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde TL.940.000.000,- (dokuzyüzkırkmilyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, söz konusu Türk Lirası borçlanma aracı ihracına ilişkin ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve hükümlerinin Şirketimiz tarafından kabulü için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine ve ilgili tüm belgelerin Şirketimiz tarafından imzalanmasına ve yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 940.000.000 TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065878


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