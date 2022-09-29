***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 940.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.09.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde TL.940.000.000,- (dokuzyüzkırkmilyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, söz konusu Türk Lirası borçlanma aracı ihracına ilişkin ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve hükümlerinin Şirketimiz tarafından kabulü için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine ve ilgili tüm belgelerin Şirketimiz tarafından imzalanmasına ve yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 940.000.000 TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065878BIST