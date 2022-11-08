***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 940.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.11.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.11.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu 03/11/2022 ve 65/1600 sayılı kararı ile şirketimize 940.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu_2022.pdfEK: 2 İhraç Belgesi_TEB Faktoring.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077836BIST