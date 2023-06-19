***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.06.2023 16:01
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 27/03/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 1,192,000,000 TL başvurumuz neticesinde şirketimize 500.000.000 TL nominal limit onayı verilmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.06.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu 15/06/2023 ve 34/711 sayılı kararı ile şirketimize 500.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159884
BIST
17:105.361
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -114,27
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:1023,6101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:1025,7705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0683
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:101.481,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.481,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DOBUR
|41,58
|17.824.191
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.347.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|52.095.222
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.981.072
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|54.867.487
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.160
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|KRVGD
|17,02
|41.812.948
|% -6,99
|
|KRGYO
|18,18
|38.721.106
|% -6,96
|
|THYAO
|176,50
|5.699.210.962
|% -2,32
|
|AKBNK
|19,01
|3.570.058.741
|% 0,64
|
|ASTOR
|56,00
|3.065.245.612
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,56
|2.910.600.113
|% -1,88
|
|ISCTR
|13,30
|2.159.853.935
|% -0,89
|
|YKBNK
|12,56
|2.910.600.113
|% -1,88
|
|AKBNK
|19,01
|3.570.058.741
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,30
|2.159.853.935
|% -0,89
|
|ODAS
|6,77
|882.286.988
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,92
|375.611.489
|% -0,68
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6008
|23,6101
|% -0,02
|
|Euro
|25,7638
|25,7705
|% -0,26
|
|Sterlin
|30,1132
|30,2642
|% -0,22
|
|Frank
|26,2287
|26,3867
|% -0,34
|
|Riyal
|6,2798
|6,3113
|% 0,03
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,53
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
17:10
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-
17:25KRVGD
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 17.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 518 adet işlem
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17:24KRGYO
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 923 adet işlem
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17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -100, 94 kaybederek (% -2.04 ) 4, 839
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17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AVHOL, MACKO, PASEU, INGRM, YAPRK, KONKA, FORTE, BURCE, EMNIS
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17:23
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