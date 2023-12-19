***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 840.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.12.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu 14/12/2023 ve 78/1687 sayılı kararı ile şirketimize 840.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhrac Belgesi_2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226978BIST