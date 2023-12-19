***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.12.2023 15:29
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 840.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.12.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu 14/12/2023 ve 78/1687 sayılı kararı ile şirketimize 840.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhrac Belgesi_2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226978
BIST