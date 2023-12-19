Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.12.2023 15:29
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 840.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.12.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu 14/12/2023 ve 78/1687 sayılı kararı ile şirketimize 840.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhrac Belgesi_2023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226978


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:077.695
Değişim :  -1,23% |  -95,80
Açılış :  7.784  
Önceki Kapanış :  7.790  
En Düşük
7.643 En Yüksek
7.786
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 19,58 2.019.576 % 10,00  
ULUUN 28,70 179.267.120 % 9,96  
QNBFB 258,00 4.458.498 % 9,93  
BAYRK 9,98 22.014.537 % 9,91  
KBORU 52,95 243.108.394 % 9,90  
daha fazla
16:05 Alış Satış %  
Dolar 29,0914 29,0982 % 0,14  
Euro 31,9046 31,9165 % 0,51  
Sterlin 36,9506 37,1359 % 0,86  
Frank 33,5774 33,7797 % 0,65  
Riyal 7,7322 7,7710 % 0,12  
daha fazla
16:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,94 23,98 % 0,66  
Platin 945,97 947,63 % 0,66  
Paladyum 1.175,95 1.180,34 % 0,66  
Brent Pet. 77,80 77,80 % 0,66  
Altın Ons 2.029,82 2.030,17 % 0,66  
Seans Raporu 16:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru