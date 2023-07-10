***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AA olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edilmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. Derecelendirme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168515BIST