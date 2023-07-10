***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.07.2023 12:08
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AA olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edilmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. Derecelendirme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168515
BIST
'
12:216.256
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 68,56
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:2126,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0647
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:2128,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0833
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:211.612,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.612,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:21
|YESIL
|5,72
|102.120.872
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.011.462
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.552.704
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AYCES
|200,30
|84.981.172
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|37.728.100
|% -9,99
|
|IHAAS
|28,02
|80.287.254
|% -6,54
|
|ICUGS
|8,08
|12.385.353
|% -4,94
|
|RAYSG
|31,50
|33.588.613
|% -4,14
|
|DAPGM
|38,70
|33.416.588
|% -4,11
|
|ASTOR
|83,05
|4.405.517.542
|% 1,71
|
|THYAO
|214,40
|3.320.066.022
|% -0,37
|
|ASELS
|61,20
|2.284.304.764
|% 3,64
|
|TUPRS
|90,85
|1.817.936.919
|% 0,06
|
|EREGL
|39,58
|1.797.556.153
|% 1,49
|
|EKGYO
|8,40
|1.725.187.621
|% -0,59
|
|ZOREN
|3,65
|405.119.223
|% 1,39
|
|ADESE
|1,71
|142.518.886
|% 5,56
|
|YKBNK
|13,07
|979.626.843
|% 0,85
|
|PETKM
|16,30
|1.206.970.886
|% 2,32
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0969
|26,1022
|% 0,25
|
|Euro
|28,6317
|28,6567
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,2951
|33,4621
|% -0,09
|
|Frank
|29,1987
|29,3746
|% 0,02
|
|Riyal
|6,9288
|6,9636
|% 0,13
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,93
|
|Cumhuriyet
|10.769
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.386
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.201
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,79
|77,79
|-0,68
|