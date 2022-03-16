***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 550.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.06.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBF62211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.830.000İhraç Fiyatı 0,95591Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar13.01.2022 tarihli 550.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 59.830.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 16 Mart 2022 , itfa tarihi 15 Haziran 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010828BIST