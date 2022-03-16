***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 15:27
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
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Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 550.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBF62211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.830.000
İhraç Fiyatı 0,95591
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
13.01.2022 tarihli 550.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 59.830.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 16 Mart 2022 , itfa tarihi 15 Haziran 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010828
BIST