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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2022 15:27
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                       Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi                                                                           Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                                    Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                                        Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?                 Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                              12.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi                                                                        TRY
Tutar                                                                                  550.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü                                                   Borçlanma Aracı
Satış Türü                                                                          Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı                                                              Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü                                                                                    Finansman Bonosu
Vadesi                                                                                15.06.2022
Vade (Gün Sayısı)                                                                91
Faiz Oranı Türü                                                                   İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)                                                 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)                                              19,82
Satış Şekli                                                                          Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu                                                                          TRFTEBF62211 
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu                            TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi                                                         16.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar                                   59.830.000
İhraç Fiyatı                                                                           0,95591
Kupon Sayısı                                                                       0
Döviz Cinsi                                                                          TRY
Ek Açıklamalar
13.01.2022 tarihli 550.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 59.830.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 16 Mart 2022 , itfa tarihi 15 Haziran 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010828


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GZNMI 25,22 42.136.695 % 9,94  
AYEN 10,97 98.313.569 % 9,92  
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Riyal 3,8952 3,9147 % -0,25  
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Altın Gr. 901 901 -4,74  
Cumhuriyet 6.011 6.102 41,00  
Tam 5.983 6.134 34,18  
Yarım 2.892 2.967 16,53  
Çeyrek 1.450 1.484 8,27  
Gümüş.Ons 24,61 24,63 -0,27  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,15  
B. Petrol 98,56 98,56 -1,35  
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