***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 09:26
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ebru Güner Özarslan 15.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Dijital Dönüşüm, Veri Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079920
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
18:1019,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0457
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2672
En Düşük
19,1707
18:101.058,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.058,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KMPUR
|137,80
|137.203.177
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,80
|883.779
|% 0,00
|
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 0,00
|
|KMPUR
|137,80
|137.203.177
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,80
|883.779
|% 0,00
|
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6108
|% 0,04
|
|Euro
|19,2422
|19,2549
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,8480
|21,9575
|% 0,20
|
|Frank
|19,6132
|19,7314
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% -0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,63
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.999
|7.131
|-3,00
|
|Yarım
|3.399
|3.486
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.743
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,03
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|-0,36
|