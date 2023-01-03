***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBurak Bodur 03.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Pazarlama'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092499BIST