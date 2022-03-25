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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.03.2022 12:22
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 550.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBF62229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000
İhraç Fiyatı 0,95591
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
13.01.2022 tarihli 550.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 110.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 25 Mart 2022 , itfa tarihi 24 Haziran 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012956


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ULUSE 77,45 47.044.318 % 9,94  
ENSRI 20,48 254.861.919 % 9,93  
CEMTS 20,86 59.007.879 % 8,48  
PKENT 251,30 100.358.574 % 8,13  
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Riyal 3,9412 3,9609 % 0,09  
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Altın Ons 1.956 1.956 -1,59  
Altın Gr. 931 932 -1,01  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.141 6.294 -13,94  
Yarım 2.968 3.044 -6,75  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,37  
Gümüş.Ons 25,61 25,64 0,09  
Gümüş Gr. 12,17 12,19 0,02  
B. Petrol 116 116 -2,87  
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