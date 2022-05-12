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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.05.2022 12:12
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 550.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBF92218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.200.000
İhraç Fiyatı 0,94312

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş (TR) AA 06.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
13.01.2022 tarihli 550.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 119 gün vadeli 120.200.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 12 Mayıs 2022 , itfa tarihi 08 Eylül 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029675


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GLBMD 7,15 18.685.892 % 10,00  
IMASM 29,16 8.537.552 % 9,95  
MNDRS 3,22 19.979.272 % 9,90  
ESCOM 11,82 61.953.292 % 9,14  
ULUUN 11,11 267.890.214 % 7,03  
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13:30 Alış Satış %  
Dolar 15,3908 15,3991 % 0,64  
Euro 16,1278 16,1752 % 0,26  
Sterlin 18,7371 18,8311 % 0,26  
Frank 15,3986 15,4914 % 0,42  
Riyal 4,0920 4,1125 % 0,60  
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Altın Ons 1.849 1.849 -3,58  
Altın Gr. 915 915 3,84  
Cumhuriyet 6.138 6.230 -33,00  
Tam 6.113 6.268 -24,14  
Yarım 2.954 3.032 -11,68  
Çeyrek 1.482 1.516 -5,84  
Gümüş.Ons 21,24 21,27 -0,32  
Gümüş Gr. 10,53 10,54 -0,08  
B. Petrol 106 106 -1,42  
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