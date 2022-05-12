***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 550.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.09.2022Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTEBF92218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.200.000İhraç Fiyatı 0,94312Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş (TR) AA 06.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar13.01.2022 tarihli 550.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 119 gün vadeli 120.200.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 12 Mayıs 2022 , itfa tarihi 08 Eylül 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029675BIST