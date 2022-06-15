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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.06.2022 11:02
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTEBF62211ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 59.830.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.830.000
İhraç Fiyatı 0,95591
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.06.2022
Kayıt Tarihi 14.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.06.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş (TR) AA 06.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 16 Mart 2022, itfa tarihi ise 15 Haziran 2022 olan TRFTEBF62211 ISIN Kodlu, 59.830.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037369


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 67,00 1.213.839 % 9,93  
PAPIL 14,90 84.542.929 % 7,97  
RTALB 15,90 64.283.964 % 7,51  
RAYSG 12,65 3.921.857 % 7,48  
MEGAP 6,93 31.898.911 % 6,78  
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11:02 Alış Satış %  
Dolar 17,2649 17,2785 % 0,08  
Euro 18,1143 18,1423 % 0,74  
Sterlin 20,7192 20,8231 % 0,30  
Frank 17,2248 17,3286 % 0,29  
Riyal 4,5880 4,6111 % -0,02  
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11:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.820 11,25  
Altın Gr. 1.011 1.011 6,69  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.716 6.821 33,00  
Yarım 3.297 3.336 16,00  
Çeyrek 1.652 1.668 8,00  
Gümüş.Ons 21,35 21,38 0,31  
Gümüş Gr. 11,85 11,87 0,17  
B. Petrol 121 121 0,19  
Seans Raporu 11:02
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