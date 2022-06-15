***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.06.2022 11:02
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBF92226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94354
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının
11:042.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,47
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
11:0417,2754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
11:0418,1352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1261
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1354
En Düşük
17,9589
11:041.010,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.010,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler11:02
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|MEGAP
|6,99
|30.472.256
|% 7,70
|
|MEGAP
|6,99
|30.472.256
|% 7,70
|
|RTALB
|15,92
|63.589.036
|% 7,64
|
|PAPIL
|14,85
|82.270.576
|% 7,61
|
|TSGYO
|4,45
|2.895.388
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.819.996
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,90
|82.536.206
|% -5,58
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|47,04
|780.448.966
|% 0,38
|
|SASA
|44,90
|468.788.020
|% 0,76
|
|EREGL
|30,58
|424.852.497
|% 0,53
|
|SISE
|22,00
|366.264.950
|% 0,27
|
|ASELS
|23,36
|300.209.147
|% 0,34
|
|TSKB
|2,20
|144.312.488
|% 0,00
|
|MARTI
|1,40
|59.670.289
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,67
|196.406.219
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|188.707.122
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,44
|57.358.255
|% 4,35
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2746
|17,2790
|% 0,08
|
|Euro
|18,1188
|18,1444
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,7164
|20,8203
|% 0,28
|
|Frank
|17,2229
|17,3266
|% 0,28
|
|Riyal
|4,5880
|4,6110
|% -0,03
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|11,17
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|7,47
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.720
|6.824
|36,00
|
|Yarım
|3.299
|3.338
|18,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,07
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 06 artarak (% 0.07 ) 2, 759
-
11:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
11:16XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 6, 939.00 milyon TL de
-
11:16ALARK
Yüzde 5.42 oranında artışla 33.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 883, 980 adet işlem
-
11:15PAPIL
Yüzde 7.61 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 611, 417 adet işlem