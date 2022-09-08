***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.09.2022 10:58
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTEBF92218 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. İtfa gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 550.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 13.01.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,03
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTEBF92218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.200.000
İhraç Fiyatı 0,94312
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.09.2022
Kayıt Tarihi 07.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 120.200.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş (TR) AA 06.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 12 Mayıs 2022, itfa tarihi ise 8 Eylül 2022 olan TRFTEBF92218 ISIN Kodlu, 120.200.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061340
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