***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









06.12.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar03.11.2022 tarihli 940.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 119 gün vadeli 203.500.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 16 Aralık 2022 , itfa tarihi 14 Nisan 2023 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087730BIST