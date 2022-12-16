***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.12.2022 10:46
06.12.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
03.11.2022 tarihli 940.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 119 gün vadeli 203.500.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 16 Aralık 2022 , itfa tarihi 14 Nisan 2023 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087730
BIST
11:025.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 42,66
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
11:0218,6515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:0220,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1700
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0550
En Düşük
19,8500
11:021.066,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,44
|Açılış
|: 1.066,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ARASE
|255,20
|19.141.021
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|844.503
|% 9,99
|
|EGGUB
|108,50
|63.837.860
|% 9,98
|
|AYCES
|98,85
|4.051.763
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|8.309.959
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|22.332.565
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|93.584.803
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.593.724
|% -9,82
|
|PRKME
|25,70
|27.270.707
|% -8,21
|
|ALFAS
|294,20
|149.763.008
|% -7,92
|
|ENKAI
|27,66
|2.077.657.958
|% 7,96
|
|VAKBN
|11,85
|1.898.737.407
|% 3,31
|
|THYAO
|140,20
|1.591.686.557
|% 0,07
|
|HALKB
|13,85
|1.497.885.461
|% 6,95
|
|YKBNK
|11,94
|1.496.892.151
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,06
|1.433.975.290
|% 2,28
|
|SKBNK
|3,07
|500.236.023
|% 5,50
|
|VAKBN
|11,85
|1.898.737.407
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,94
|1.496.892.151
|% 0,84
|
|HALKB
|13,85
|1.497.885.461
|% 6,95
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6481
|18,6515
|% 0,04
|
|Euro
|20,0400
|20,0500
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,6696
|22,7833
|% 0,15
|
|Frank
|20,0213
|20,1419
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,02
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|0,24
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.068
|2,23
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.217
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.495
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,79
|13,81
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,07
|81,07
|-0,14
|
Seans Raporu
11:02
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11:16GSRAY
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11:15XU100
Endeks 5, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 29, 841.00 milyon TL de
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11:15ERBOS
Yüzde 4.49 oranında artışla 184.00 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 507 adet işlem