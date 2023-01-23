***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 940.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.11.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 350.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.05.2023Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,3973Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,24Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTEBF52311Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 20.01.2023Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2023Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 23.01.2023Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000İhraç Fiyatı 0,93112Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.05.2023Kayıt Tarihi 22.05.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 350.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş (TR) AA 06.12.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar03.11.2022 tarihli 940.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli 350.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 23 Ocak 2023 , itfa tarihi 23 Mayıs 2023 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103607BIST