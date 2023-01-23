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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.01.2023 06:23
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 940.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,3973
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,24
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTEBF52311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2023
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 23.01.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
İhraç Fiyatı 0,93112
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.05.2023
Kayıt Tarihi 22.05.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 350.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş (TR) AA 06.12.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
03.11.2022 tarihli 940.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli 350.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 23 Ocak 2023 , itfa tarihi 23 Mayıs 2023 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103607


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