***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.11.2022 17:06
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BONO 550000000 TRY Yurtiçi 13.01.2022 13.01.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
BONO 940000000 TRY Yurtiçi 03.11.2022 03.11.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077507
BIST
17:164.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 117,51
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:1618,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:1618,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1111
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:161.004,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.004,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BFREN
|2.332,90
|92.731.901
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.351.900
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|5.004.541.573
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.604.984
|% 9,96
|
|GARFA
|19,67
|9.684.297
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|17.158.117
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,31
|31.682.342
|% -8,56
|
|PRKME
|14,32
|141.304.707
|% -8,38
|
|BTCIM
|38,84
|43.586.419
|% -7,66
|
|THYAO
|106,20
|8.862.955.385
|% 1,92
|
|KRDMD
|13,76
|6.614.618.201
|% 5,85
|
|EREGL
|36,62
|5.004.541.573
|% 9,97
|
|TUPRS
|442,00
|4.355.728.011
|% 3,22
|
|PETKM
|14,54
|4.307.265.183
|% 3,86
|
|EKGYO
|4,76
|4.049.115.930
|% 3,48
|
|KRDMD
|13,76
|6.614.618.201
|% 5,85
|
|PETKM
|14,54
|4.307.265.183
|% 3,86
|
|ISCTR
|9,29
|2.723.042.411
|% 3,80
|
|HALKB
|8,74
|2.542.195.265
|% 2,34
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5758
|18,6011
|% 0,19
|
|Euro
|18,5780
|18,6024
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,2727
|21,3794
|% 1,00
|
|Frank
|18,7350
|18,8478
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,13
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-5,00
|
|Tam
|6.718
|6.772
|138,00
|
|Yarım
|3.274
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|98,14
|98,14
|-0,43
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 65 artarak (% 3.33 ) 4, 737
-
17:30XU100
Endeks 4, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 76 üstünde . İşlem hacmi 93, 342.00 milyon TL de
-
17:29CEMAS
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 113, 500 adet işlem
-
17:26KMPUR
Yüzde 7.29 oranında artışla 105.90 lira fiyatla işlem gören hissede 896, 667 adet işlem
-
17:25CRFSA
Yüzde 7.15 oranında artışla 64.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 131, 959 adet işlem