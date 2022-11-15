***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.11.2022 09:32
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ÇAĞATAY BAYDAR Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Factors Chain International (FCI) Başkan Vekili
GÜLÜMSER ÖZGÜN HENDEN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
SEVİL DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Mali işler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Factors Chain International(FCI) - İş Çözümleri ve BT Komitesi Başkanı
EBRU GÜNER ÖZARSLAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079925
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:1019,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0462
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2983
En Düşük
19,1707
18:101.058,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.058,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,80
|883.779
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,92
|63.625.245
|% 0,00
|
|SUNTK
|42,50
|53.758.232
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,80
|883.779
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,92
|63.625.245
|% 0,00
|
|SUNTK
|42,50
|53.758.232
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6115
|% 0,04
|
|Euro
|19,2450
|19,2568
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,8529
|21,9625
|% 0,23
|
|Frank
|19,6173
|19,7354
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% -0,03
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,25
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.995
|7.126
|-8,00
|
|Yarım
|3.397
|3.484
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.741
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,15
|0,00
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|-0,31
|