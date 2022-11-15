***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ÇAĞATAY BAYDAR Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Factors Chain International (FCI) Başkan VekiliGÜLÜMSER ÖZGÜN HENDEN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel MüdürSEVİL DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Mali işler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Factors Chain International(FCI) - İş Çözümleri ve BT Komitesi BaşkanıEBRU GÜNER ÖZARSLAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079925BIST