***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2023 18:31
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ÇAĞATAY BAYDAR Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Factors Chain International (FCI) Başkan Vekili
GÜLÜMSER ÖZGÜN HENDEN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
SEVİL DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Mali işler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Factors Chain International(FCI) - İş Çözümleri ve BT Komitesi Başkanı
EBRU GÜNER ÖZARSLAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
BURAK BODUR Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092500
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1646
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.103,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.103,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7206
|18,7405
|% 0,15
|
|Euro
|19,7790
|19,7954
|% -0,83
|
|Sterlin
|22,3329
|22,4449
|% -0,65
|
|Frank
|19,8922
|20,0120
|% -1,34
|
|Riyal
|4,9661
|4,9910
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|11,54
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|5,11
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.474
|7.549
|40,00
|
|Yarım
|3.619
|3.690
|19,00
|
|Çeyrek
|1.815
|1.845
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,47
|0,03
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|-2,93
|