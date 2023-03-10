***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÇAĞATAY BAYDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.08.2011 Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Factors Chain International (FCI) Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilÖZDEN ODABAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilAYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2011 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi TEB Sh. A. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB A.Ş. Denetim Komitesi Başkan Vekili, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , TEB Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Holding A.Ş. Bütçe ve Mali Kontrol Koordinatörü Bağımsız Üye DeğilCANAN BUMİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2016 Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Danışmanı Bağımsız Üye DeğilGÜLÜMSER ÖZGÜN HENDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilLİONEL CLAUDE JOUBAUD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.08.2021 Yönetim Kurulu Üyesi BNP Paribas Fransa , Perakende Bankacılık Bağımsız Üye DeğilALİ GÖKHAN CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2022 Yöneti Kurulu Üyesi BNPP Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB A.Ş. KOBİ Bankacılığı, Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilHANS WILFRIED J.BROUCKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.03.2023 TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ukrsibbank Ukraine/Kurumsal Bankacılık Başkanı Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122810BIST