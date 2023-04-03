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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.04.2023 17:44
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ÇAĞATAY BAYDAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.08.2011 Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Factors Chain International (FCI) Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
ÖZDEN ODABAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2021 Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2011 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi TEB Sh. A. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB A.Ş. Denetim Komitesi Başkan Vekili, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili , TEB Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TEB Holding A.Ş. Bütçe ve Mali Kontrol Koordinatörü Bağımsız Üye Değil
CANAN BUMİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2016 Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Danışmanı Bağımsız Üye Değil
GÜLÜMSER ÖZGÜN HENDEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
LİONEL CLAUDE JOUBAUD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.08.2021 Yönetim Kurulu Üyesi BNP Paribas Fransa , Perakende Bankacılık Bağımsız Üye Değil
HANS WILFRIED J.BROUCKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.03.2023 TEB A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ukrsibbank Ukraine/Kurumsal Bankacılık Başkanı Bağımsız Üye Değil
ALİ İHSAN ARIDAŞIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2023 TEB A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131245


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