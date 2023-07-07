***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2023 14:36
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Arzu Doğan Fon Yönetimi Direktörü 0212 370 45 54 arzu.dogan@tebfaktoring.com.tr
Sevil Dinçer Genel Müdür Yardımcısı 0212 370 46 27 sevil.dincer@tebfaktoring.com.tr
Arzu Değirmenci Gir Mali ve İdari İşler Direktörü 0212 370 45 42 arzu.degirmenci@tebfaktoring.com.tr
Halil İbrahim Kaya Mali ve İdari İşler Yöneticisi 0212 370 45 93 ibrahimkaya@tebfaktoring.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167237
BIST
'
15:456.185
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 43,75
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4526,0564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0164
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4528,5020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0781
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:451.607,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.607,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:43
|SKTAS
|3,69
|20.457.490
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|677.527.704
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.498.936.310
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.496.927
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,02
|178.740.600
|% -9,85
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,20
|268.630.381
|% -8,04
|
|PETUN
|59,85
|28.374.201
|% -4,47
|
|PCILT
|29,56
|53.824.741
|% -4,15
|
|ASTOR
|83,20
|6.724.068.082
|% 6,87
|
|THYAO
|215,90
|4.543.532.626
|% -0,32
|
|EKGYO
|8,26
|3.363.166.298
|% 4,03
|
|EREGL
|38,96
|3.355.999.206
|% 1,46
|
|TUPRS
|90,25
|2.726.111.752
|% 2,50
|
|EKGYO
|8,26
|3.363.166.298
|% 4,03
|
|ZOREN
|3,57
|455.195.270
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,02
|1.292.684.047
|% 0,00
|
|EREGL
|38,96
|3.355.999.206
|% 1,46
|
|KRDMD
|24,22
|2.013.189.063
|% 4,58
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0439
|26,0564
|% -0,06
|
|Euro
|28,3933
|28,5020
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1744
|33,3407
|% 0,13
|
|Frank
|29,0241
|29,1989
|% 0,03
|
|Riyal
|6,9224
|6,9571
|% -0,14
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|11,77
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.610
|7,55
|
|Cumhuriyet
|10.785
|10.948
|27,00
|
|Tam
|10.381
|10.613
|-53,00
|
|Yarım
|5.199
|5.331
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,15
|19,17
|0,11
|
|B. Petrol
|76,88
|76,88
|0,38
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 6, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 66, 665.00 milyon TL de
-
15:57IZINV
Yüzde 9.99 oranında artışla 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 459 adet işlem
-
15:56AKENR
Yüzde 5.80 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 771, 622 adet işlem