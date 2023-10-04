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***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2023 09:25
***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Arzu Doğan Fon Yönetimi Direktörü 0212 370 45 54 arzu.dogan@tebfaktoring.com.tr
Sevil Dinçer Genel Müdür Yardımcısı 0212 370 46 27 sevil.dincer@tebfaktoring.com.tr
Arzu Değirmenci Gir Mali ve İdari İşler Direktörü 0212 370 45 42 arzu.degirmenci@tebfaktoring.com.tr
Halil İbrahim Kaya Mali ve İdari İşler Yöneticisi 0212 370 45 93 ibrahimkaya@tebfaktoring.com.tr
Ayça Aksakallı Fon Yönetimi Müdürü 0 212 370 45 53 ayca.aksakalli@tebfaktoring.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199257


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 62,45 2.456.391 % 0,00  
YBTAS 83.000,00 3.708.867 % 0,00  
SODSN 72,20 3.912.912 % 0,00  
ULAS 21,98 9.965.067 % 0,00  
SUMAS 251,30 1.300.258 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 27,5644 27,5716 % 0,50  
Euro 28,8567 28,8790 % 0,36  
Sterlin 33,1279 33,2940 % 0,04  
Frank 29,7461 29,9253 % 0,03  
Riyal 7,3270 7,3637 % 0,23  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -4,07  
Altın Gr. 1.611 1.611 -0,99  
Cumhuriyet 11.084 11.251 35,00  
Tam 10.812 10.951 -9,00  
Yarım 5.422 5.492 -5,00  
Çeyrek 2.703 2.746 -2,00  
Gümüş.Ons 21,03 21,06 -0,12  
Gümüş Gr. 18,61 18,64 -0,09  
B. Petrol 90,58 90,58 -0,34  
Seans Raporu 18:10
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