***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoArzu Doğan Fon Yönetimi Direktörü 0212 370 45 54 arzu.dogan@tebfaktoring.com.trSevil Dinçer Genel Müdür Yardımcısı 0212 370 46 27 sevil.dincer@tebfaktoring.com.trArzu Değirmenci Gir Mali ve İdari İşler Direktörü 0212 370 45 42 arzu.degirmenci@tebfaktoring.com.trHalil İbrahim Kaya Mali ve İdari İşler Yöneticisi 0212 370 45 93 ibrahimkaya@tebfaktoring.com.trAyça Aksakallı Fon Yönetimi Müdürü 0 212 370 45 53 ayca.aksakalli@tebfaktoring.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199257BIST