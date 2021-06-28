***TEBNK* *ARNFK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
28.06.2021 17:25
i Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2218 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62119 FİNANSMAN BONOSU 28.06.2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62119 FİNANSMAN BONOSU 28.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82133 FİNANSMAN BONOSU 28.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT92116 FİNANSMAN BONOSU 28.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944532
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0689
|Açılış
|: 75,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 75,3600
|
8,7679
En Düşük
8,6766
18:0510,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0871
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4100
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:057,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,06
|Açılış
|: 7,30
|
|Önceki Kapanış
|: 7,36
|
7,38
En Düşük
7,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|3.017.641
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|182.463
|% -9,88
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6873
|8,6954
|% -0,79
|
|Euro
|10,3711
|10,3794
|% -0,83
|
|Sterlin
|12,0348
|12,0952
|% -0,80
|
|Frank
|9,4195
|9,4762
|% -1,02
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,62
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,25
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,37
|74,37
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS