***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.03.2020 15:45
***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/05/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTEBK52030
Nominal Değer (TL)
940.694.393
Vade Başlangıç Tarihi
06/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/03/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
08/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824546
BIST
17:21112.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.395,80
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:216,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
17:216,8315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0620
|Açılış
|: 6,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:21324,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,75
|Açılış
|: 324,94
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
325,05
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.277
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.056.205
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.202.966
|% 14,91
|
|HLGYO
|1,65
|30.799.608
|% 11,49
|
|AKSEN
|4,22
|175.827.033
|% 11,05
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,04
|56.270.323
|% -8,71
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.587.908
|% -5,31
|
|THYAO
|11,80
|834.320.975
|% 0,43
|
|ASELS
|30,40
|820.499.571
|% 2,08
|
|GARAN
|10,37
|553.055.980
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,57
|315.319.697
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|312.682.277
|% 2,38
|
|ODAS
|2,15
|312.682.277
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|315.319.697
|% 0,39
|
|KARSN
|1,93
|230.242.697
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|834.320.975
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,74
|176.494.376
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8552
|7,8946
|% 0,75
|
|Frank
|6,3826
|6,4211
|% 0,88
|
|Riyal
|1,6203
|1,6285
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|19,62
|
|Altın Gr.
|324
|324
|4,17
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.180
|17,00
|
|Tam
|2.139
|2.192
|17,92
|
|Yarım
|1.034
|1.060
|8,68
|
|Çeyrek
|518
|530
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|50,97
|50,97
|-0,16
|
Seans Raporu
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1917, 52 artarak (% 1.45 ) 134, 350
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17:30XU100
Endeks 112, 507 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 7, 260.00 milyon TL de
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17:29MPARK
Yüzde 5.58 oranında artışla 17.61 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 025 adet işlem
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17:27KFEIN
Yüzde 7.27 oranında artışla 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 972, 534 adet işlem
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17:25XU100
Endeks 112, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 7, 166.00 milyon TL de