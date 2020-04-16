***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
16.04.2020 15:21
***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TEBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/05/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTEBK62021
Nominal Değer (TL)
273.792.104
Vade Başlangıç Tarihi
17/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/04/2020
Vadesi (Gün)
56
İtfa Tarihi
12/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838666
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0386
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9565
En Düşük
6,8896
18:057,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
18:05383,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,37
|Açılış
|: 383,86
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6270
|8,6703
|% -0,04
|
|Frank
|7,1431
|7,1861
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8434
|1,8526
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.719
|2,35
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.518
|14,30
|
|Tam
|2.525
|2.592
|14,70
|
|Yarım
|1.229
|1.261
|7,10
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,45
|27,45
|-0,24
|
Seans Raporu
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