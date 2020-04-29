***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.04.2020 17:55
***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTEBK72012
Nominal Değer (TL)
352.282.225
Vade Başlangıç Tarihi
30/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/05/2020
Vadesi (Gün)
71
İtfa Tarihi
10/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841190
BIST
17:41101.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 719,86
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:416,9599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0263
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9545
17:417,5554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
17:41381,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,58
|Açılış
|: 381,34
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
380,58
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|133.263.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|41.770.728
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|11.103.287
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.922.072
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.611.157
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,12
|99.902.053
|% -8,01
|
|GYHOL
|20,52
|27.787.889
|% -6,98
|
|MPARK
|15,25
|413.831.849
|% -6,44
|
|MGROS
|29,76
|1.194.397.448
|% 2,62
|
|GARAN
|8,41
|701.600.847
|% 1,20
|
|PETKM
|3,58
|611.573.491
|% 1,99
|
|THYAO
|10,59
|581.946.134
|% -0,56
|
|ASELS
|27,40
|531.706.433
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|340.049.156
|% 6,94
|
|PETKM
|3,58
|611.573.491
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,12
|167.749.234
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|148.402.443
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.263.569
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6265
|8,6697
|% -0,32
|
|Frank
|7,1250
|7,1679
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8473
|1,8566
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-6,79
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.499
|-15,80
|
|Tam
|2.506
|2.561
|-16,10
|
|Yarım
|1.221
|1.252
|-7,90
|
|Çeyrek
|612
|626
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|24,48
|24,48
|1,74
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Seans Raporu
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