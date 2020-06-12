***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.06.2020 15:55
***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTEBK62112
Nominal Değer (TL)
309.430.583
Vade Başlangıç Tarihi
12/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/06/2020
Vadesi (Gün)
360
İtfa Tarihi
07/06/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850959
BIST
16:54109.965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 809,92
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.075
En Düşük
107.833
16:546,8386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
16:547,7287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
16:54382,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,52
|Açılış
|: 382,54
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,60
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.324.919
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.299.688
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.490
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|817.821.084
|% 0,25
|
|GARAN
|8,15
|712.527.008
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,18
|670.132.039
|% 8,57
|
|ECILC
|5,90
|574.542.685
|% 3,33
|
|PGSUS
|58,90
|571.120.962
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,94
|570.809.108
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|333.733.700
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|348.630.903
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,77
|141.638.707
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,18
|670.132.039
|% 8,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5717
|8,6147
|% -0,28
|
|Frank
|7,1847
|7,2280
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8139
|1,8230
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|13,68
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.492
|6,30
|
|Tam
|2.539
|2.561
|6,50
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|3,20
|
|Çeyrek
|620
|626
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,16
|39,16
|0,61
|
Seans Raporu
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17:08VAKFN
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 556, 714 adet işlem
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17:07PKART
Yüzde 6.30 oranında artışla 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 192, 022 adet işlem
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17:06AKGUV
Yüzde 8.97 oranında artışla 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 043, 790 adet işlem
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17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 823, 46 artarak (% 0.65 ) 127, 547
-
17:04XU100
Endeks 110, 019 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 12, 390.00 milyon TL de