***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.06.2020 15:55
***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TEBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTEBK32123
Nominal Değer (TL)
567.821.573
Vade Başlangıç Tarihi
12/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/06/2020
Vadesi (Gün)
273
İtfa Tarihi
12/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850960
BIST
16:49109.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 812,36
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.075
En Düşük
107.833
16:496,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
16:497,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
16:49382,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,28
|Açılış
|: 382,30
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,43
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.306.985
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.296.105
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.478
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|813.070.981
|% 0,25
|
|GARAN
|8,16
|706.222.235
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,18
|665.002.264
|% 8,57
|
|ECILC
|5,90
|572.029.098
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,95
|568.134.616
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,95
|568.134.616
|% 0,52
|
|TSKB
|1,26
|327.985.249
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,57
|347.500.945
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,77
|140.904.095
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,18
|665.002.264
|% 8,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6199
|% -0,22
|
|Frank
|7,1801
|7,2233
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8131
|1,8222
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|14,64
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.494
|8,70
|
|Tam
|2.541
|2.563
|8,90
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|4,40
|
|Çeyrek
|620
|626
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,05
|39,05
|0,50
|