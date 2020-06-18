***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
18.06.2020 17:34
***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TEBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTEBK32131
Nominal Değer (TL)
401.041.543
Vade Başlangıç Tarihi
19/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/06/2020
Vadesi (Gün)
273
İtfa Tarihi
19/03/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851848
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8610
En Düşük
6,8330
18:057,6977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
18:05380,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 380,09
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4985
|8,5411
|% -0,80
|
|Frank
|7,1834
|7,2266
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,23
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.488
|1,50
|
|Tam
|2.538
|2.553
|1,60
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|625
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,41
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|0,77
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59MEPET
Yüzde 9.16 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 156 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TOASO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1581, 63 artarak (% 1.54 ) 104, 550
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, EGCYO, UZERB, EGCEY, DOGUB
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, HURGZ, EKIZ