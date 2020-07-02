***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.07.2020 17:32
***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TEBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTEBK22140
Nominal Değer (TL)
246.745.058
Vade Başlangıç Tarihi
02/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/07/2020
Vadesi (Gün)
239
İtfa Tarihi
26/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854197
BIST
17:22117.012
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 1.697,26
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:226,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:227,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:22391,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,51
|Açılış
|: 391,44
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|188.052.897
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.615.824
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.671.187
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.773.439
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|37,54
|14.809.998
|% -5,96
|
|ULAS
|5,13
|4.783.998
|% -5,35
|
|CEOEM
|4,36
|96.151.152
|% -4,39
|
|GARAN
|8,38
|1.173.818.062
|% 0,96
|
|ISFIN
|4,31
|899.306.788
|% 3,61
|
|KARSN
|3,30
|884.790.335
|% 8,20
|
|SISE
|5,89
|774.467.997
|% 5,75
|
|THYAO
|12,27
|774.084.928
|% -0,24
|
|IEYHO
|1,02
|376.579.577
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,08
|704.817.097
|% 2,97
|
|KARSN
|3,30
|884.790.335
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,78
|428.006.738
|% 4,09
|
|ISFIN
|4,31
|899.306.788
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5477
|8,5906
|% 0,36
|
|Frank
|7,2307
|7,2743
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,73
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.557
|10,00
|
|Tam
|2.611
|2.623
|10,20
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|5,00
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:36TEKTU
Yüzde 5.17 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 767, 992 adet işlem
-
17:35ADESE
Yüzde 7.00 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 556, 064 adet işlem
-
17:34INFO
Yüzde 8.20 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 503, 801 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1796, 71 artarak (% 1.36 ) 134, 278
-
17:33XU100
Endeks 117, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 17, 971.00 milyon TL de