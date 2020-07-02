***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
02.07.2020 17:33
***TEBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TEBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSTEBK72114
Nominal Değer (TL)
29.771.028
Vade Başlangıç Tarihi
02/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/07/2020
Vadesi (Gün)
372
İtfa Tarihi
09/07/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854198
BIST
18:00116.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.603,93
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:006,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:007,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
18:00391,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,60
|Açılış
|: 391,52
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|190.686.043
|% 10,00
|
|PKART
|14,41
|54.873.077
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.767.386
|% 10,00
|
|BIZIM
|21,14
|401.917.920
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.158.211
|% -9,86
|
|ULAS
|5,09
|6.069.757
|% -6,09
|
|CEOEM
|4,30
|106.753.776
|% -5,70
|
|UMPAS
|0,74
|127.401
|% -5,13
|
|AKMGY
|38,18
|15.529.054
|% -4,36
|
|GARAN
|8,36
|1.272.571.009
|% 0,72
|
|ISFIN
|4,28
|1.012.809.119
|% 2,88
|
|KARSN
|3,34
|1.010.565.004
|% 9,51
|
|EKGYO
|2,08
|914.313.938
|% 2,97
|
|THYAO
|12,27
|884.885.329
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,08
|914.313.938
|% 2,97
|
|IEYHO
|1,02
|377.328.652
|% 9,68
|
|KARSN
|3,34
|1.010.565.004
|% 9,51
|
|ALBRK
|1,76
|457.360.094
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|792.595.155
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5178
|8,5605
|% 0,00
|
|Frank
|7,2160
|7,2594
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,05
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|11,20
|
|Tam
|2.612
|2.625
|11,40
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|5,50
|
|Çeyrek
|634
|643
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,01
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,37
|